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НовостиОбщество8 сентября 2026 12:07

9 сентября синоптики прогнозируют во Владимирской области заморозки

Ночью температура может опуститься до -1 градуса
Виктория СУХОВА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 9 сентября во Владимирской области ожидаются заморозки до - 1 градуса.

Однако днем начнет теплеть, и к 15 часам столбик термометра может подняться до +17 градусов. А уже с четверга в регион вернется лето. Синоптики обещают солнечную погоду и +20 градусов. Впрочем, продлится оно недолго. Конец недели станет дождливым, а температура воздуха в среднем будет +15 градусов.

Мэрия призывает жителей быть осторожными на дорогах. Водителей просят снижать скорость и держать дистанцию, ведь на мокром и холодном асфальте тормозной путь значительно увеличивается. Пешеходы не должны торопиться на переходах.