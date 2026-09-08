9 сентября синоптики прогнозируют во Владимирской области заморозки

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 9 сентября во Владимирской области ожидаются заморозки до - 1 градуса.

Однако днем начнет теплеть, и к 15 часам столбик термометра может подняться до +17 градусов. А уже с четверга в регион вернется лето. Синоптики обещают солнечную погоду и +20 градусов. Впрочем, продлится оно недолго. Конец недели станет дождливым, а температура воздуха в среднем будет +15 градусов.

Мэрия призывает жителей быть осторожными на дорогах. Водителей просят снижать скорость и держать дистанцию, ведь на мокром и холодном асфальте тормозной путь значительно увеличивается. Пешеходы не должны торопиться на переходах.