Во Владимирской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 3,8%

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Во Владимирской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ. За неделю показатель увеличился на 3,8%, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

В больницы Владимирской области обратились 4 080 человек, в медучреждения Владимира – 1 139. Болеть стали больше пациенты всех возрастов, кроме школьников 7-14 лет.

Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области провел 527 исследований. Были выявлены вирусы не гриппозной этиологии: аденовирусы и сезонные коронавирусы.

Кроме того, с 31 августа по 6 сентября были лабораторно подтверждены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (Ковровский район), которые протекали в форме острой респираторной инфекции.