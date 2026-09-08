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НовостиОбщество8 сентября 2026 10:01

Во Владимирской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 3,8%

Болеть стали все, кроме детей 7-14 лет
Виктория СУХОВА
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Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимирской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ. За неделю показатель увеличился на 3,8%, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

В больницы Владимирской области обратились 4 080 человек, в медучреждения Владимира – 1 139. Болеть стали больше пациенты всех возрастов, кроме школьников 7-14 лет.

Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области провел 527 исследований. Были выявлены вирусы не гриппозной этиологии: аденовирусы и сезонные коронавирусы.

Кроме того, с 31 августа по 6 сентября были лабораторно подтверждены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (Ковровский район), которые протекали в форме острой респираторной инфекции.