"Владимирские львицы" выиграли первый матч "Кубка Дау Изолан"

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7 сентября в спортивном корпусе Владимирского государственного университета на Университетской, 1 состоялось торжественное открытие турнира по баскетболу «Кубок Дау Изолан».

В матче открытия сыграли серебряный призер высшего дивизиона чемпионата Сербии команда «Студент» и наша команда «Владимирские Львицы-ВлГУ». Встреча завершилась со счетом 82-79 в пользу владимирской команды. Всего же в турнире принимают участие четыре взрослых команды из России, Сербии и Беларуси, а также четыре юниорских коллектива из разных регионов нашей страны. Для "Владимирских львиц", впервые пробившихся в высший дивизион чемпионата страны, домашний кубок станет серьёзной проверкой сил перед стартом национального первенства.

Кстати, перед матчем открытия состоялась церемония вручения знака и свидетельства «Почетный гражданин города Владимира» президенту компании «Дау Изолан» Михаилу Царфину. С инициативой присвоения почетного звания обратился коллектив предприятия. Компания выступает генеральным спонсором баскетбольной команды «Владимирские львицы-ВлГУ», так что не удивительно, что это произошло именно на баскетбольном турнире.