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НовостиПроисшествия8 сентября 2026 8:20

Во Владимире силовики накрыли нелегальный игровой клуб

Совместные действия владимирских Следкома, полиции и ФСБ помогли накрыть группу из шести человек, занимавшихся незаконным игорным бизнесом
Алексей СУХОВ
Фото Следственного комитета РФ по Владимирской области.

Фото Следственного комитета РФ по Владимирской области.

Сразу три ведомства - УМВД России по Владимирской области, УФСБ России по Владимирской области и Следственный комитет РФ по Владимирской области - участвовали в поимке организаторов незаконной игорной деятельности во Владимире. Теперь шесть человек обвиняются в организации нелегального игрового клуба.

По данным силовиков, все началось с того, что житель Владимира 1973 года рождения, много лет увлекавшийся азартными играми, решил организовать в подвале многоквартирного дома на улице Комиссарова игровой клуб. И сделал это, начав работ с июля 2023 года. Длительное время совместно с пятью привлеченными в разное время соучастниками он проводил там азартные онлайн-игры. Игровые автоматы с доступом в интернет приносили им немалый доход.

Соучастники выполняли роли администратора, техника и операторов. В целях конспирации в клуб впускали только знакомых игроков. Ряд соучастников в свободное время также посещали клуб в качестве игроков. Незаконная игорная деятельность осуществлялась до августа 2026 года. А летом клуб накрыли силовики. Игровое оборудование было изъято следователями СК совместно с оперативниками региональных УФСБ и УМВД при силовой поддержке Росгвардии. В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, записи, более 15 единиц компьютерной техники. В настоящее время все обвиняемые признали вину в полном объеме.