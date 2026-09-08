Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 сентября 2026 7:45

В лесах Владимирской области обнаружили гору покрышек

Виновное должностное лицо будет оштрафовано
Виктория СУХОВА
фото со страницы прокуратуры Владимирской области

фото со страницы прокуратуры Владимирской области

Владимирская природоохранная прокуратура добивается устранения нарушений лесного законодательства.

Во время проверки ведомство обнаружило, что на лесном участке свалена гора покрышек. Рядом находится участок для заготовки древесины. Ответственная за за лесозаготовку компания и создала свалку.

Природоохранной прокуратурой было внесено представление руководству организации. На ответственное должностное лицо компании были возбуждены дела об административных правонарушениях по статье "нарушение правил использования лесов" "нарушение правил санитарной безопасности в лесах".

Устранение нарушений контролируется надзорным ведомством.