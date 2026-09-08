В лесах Владимирской области обнаружили гору покрышек

фото со страницы прокуратуры Владимирской области

Владимирская природоохранная прокуратура добивается устранения нарушений лесного законодательства.

Во время проверки ведомство обнаружило, что на лесном участке свалена гора покрышек. Рядом находится участок для заготовки древесины. Ответственная за за лесозаготовку компания и создала свалку.

Природоохранной прокуратурой было внесено представление руководству организации. На ответственное должностное лицо компании были возбуждены дела об административных правонарушениях по статье "нарушение правил использования лесов" "нарушение правил санитарной безопасности в лесах".

Устранение нарушений контролируется надзорным ведомством.