Во Владимирской области отменили угрозу атаки беспилотников

. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

8 сентября в 6 часов во Владимирской области объявили беспилотную опасность. Она продолжалась в течение полутора часов. Уже в 7.35 РСЧС региона сообщила об отмене угрозы атаки украинских беспилотников.

Напомним, что при объявлении угрозы необходимо соблюдать правила безопасности. Оставайтесь в помещении и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге.

Запрещена съемка БПЛА и работы ПВО. Будьте бдительны и осторожны! При обнаружении БПЛА или его частей не подходите к ним и сообщите по телефону «112».