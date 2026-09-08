В Суздале водозабор, делающийся в рамках нацпроекта, не сдали вовремя

Фото прокуратуры Владимирской области.

Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщает, что в Суздале пришлось взять на контроль ситуацию с реконструкцией водозаборных сооружений, которая ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В прокуратуре сообщают, что контракт между администрацией города Суздаля и подрядчиком был заключен еще в 2024 году. Тогда в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» подрядчик получил свыше 300 миллионов рублей. В рамках контракта он должен был реконструировать водозаборные сооружения на улице Промышленная в срок до 26 августа 2026 года.

По сообщению прокуратуры, к сожалению, условия контракта подрядчиком не исполнены. На начало сентября им выполнено лишь чуть более 70 процентов от всех работ. До настоящего времени не завершены отдельные виды работ: не установлены колодцы, не проведена обвязка трубопроводов, не настроено оборудование и не выполнены работы по благоустройству. Прокуратура уже внесла руководителю подрядной организации представление и теперь следит за тем, как быстро завершатся работы.