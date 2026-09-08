Во Владимирской области участникам программы переселения выплатят 29400 рублей

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Во Владимирской области с 2018 года действует программа по содействию добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Проект направлен на привлечение в регион квалифицированных кандидатов.

Министерство труда и занятости населения до 7 октября будет принимает заявления от переселенцев для получения единовременной выплаты в размере 29 400 рублей.

Для оформления потребуются: копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, копия свидетельства участника программы, копия документа, подтверждающего постоянное проживание во Владимирской области, копия СНИЛС, согласие на обработку персональных данных, банковские реквизиты, копия документа об образовании на русском языке либо его нотариально заверенный перевод на русский язык, копия трудовой книжки.

Документы принимаются по адресу: Владимир, ул. Фейгина, 4 по предварительной записи. Телефон для записи и справок: 8 (4922) 77-91-54, доб. 162, 163, 177.