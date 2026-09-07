В школах Владимирской области ученики будут изучать экономику региона

Фото предоставлено Министерством образования Владимирской области

В новом учебном году в школах Владимирской области продолжится реализация курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты». Программа, рассчитанная на ребят 6 – 11 классов, знакомит с многообразием отраслей экономики и современными достижениями страны.

Главное нововведение учебного года – усиление регионального компонента курса. Будет отдельный блок занятий, посвящённый экономике Владимирской области – её ключевым отраслям, предприятиям и карьерным возможностям для школьников.

Курс включает 34 занятия (по одному часу в неделю) и охватывает широкий спектр направлений: вводный и профориентационный, отраслевые занятия – знакомство с ключевыми сферами экономики, практико-ориентированные занятия – решение проектных заданий от реальных специалистов. Впервые отдельно выделены темы, посвящённые биотехнологиям и цифровизации науки, международному сотрудничеству и государственной службе, а также беспилотным технологиям.