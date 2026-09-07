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НовостиОбщество7 сентября 2026 13:41

Владимирский педагог может стать лучшим учителем родного языка и литературы

Профессиональный конкурс проходит в Липецке
Виктория СУХОВА
фото с личной страницы Анастасии Липской в ВК

фото с личной страницы Анастасии Липской в ВК

В Липецке проходит заключительный этап V Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы».

В этом году в нем участвует более 130 педагогов из 87 субъектов РФ – 85 учителей и 46 воспитателей. Владимирскую область представляет учитель русского языка и литературы Вяткинской школы Судогодского округа Анастасия Липская.

7 сентября она представила свой педагогический опыт в рамках конкурсного испытания «Методическая мастерская», впереди - «Урок».

Желаем владимирскому педагогу удачи!