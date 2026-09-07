Во Владимире стартует международный турнир по баскетболу «Кубок Дау Изолан»

фото со страницы БК "Владимирские львицы" в ВК

7 сентября в спортивном корпусе Владимирского государственного университета (Университетская, 1) состоится торжественное открытие турнира по баскетболу «Кубок Дау Изолан». В этом году на паркет выйдут четыре взрослых команды из России, Сербии и Беларуси, а также четыре юниорских коллектива из разных регионов нашей страны.

Россию представят команда из Подмосковья и баскетбольный клуб «Владимирские Львицы», который в этом году дебютирует в Премьер-Лиге.

В 19 часов состоится первая игра «Львиц» с сербским «Студентом». Все желающие смогут прийти и поддержать команду. Также будет вестись онлайн трансляция турнира. Она будет доступна в официальной группе клуба.