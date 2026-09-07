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Ребенок заболел, ему нужно срочно уехать на соревнования или выступления - соответственно он пропускает школу. Необходимо оповестить учителя. Теперь необязательно звонить ему или писать в общий чат.

Владимирцам стал доступен сервис «Справка в школу» в мессенджере MAX. В специальной вкладке необходимо заполнить заявление, где указывается имя и фамилия ребенка, причина отсутствия, даты, когда его не будет в школе. Также можно оставить комментарий, содержащий дополнительную информацию.

Уведомление поступает педагогу в отдельный чат — никаких лишних звонков и очередей. Когда учитель рассмотрит и примет справку, родитель получит уведомление от бота Сервисы Сферума в мессенджере.