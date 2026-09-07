Владимирская спортсменка участвует в телешоу "Суперниндзя"

фото из социальных сетей Сергея Волкова

6 сентября на одном из федеральных каналов состоялась премьера юбилейного сезона спортивно-развлекательного телешоу «Суперниндзя».

Участниками новых выпусков стали 175 атлетов из 75 городов России, в том числе 20-летняя Василиса Ильницкая из Владимира.

- История Василисы — пример невероятного упорства. Начав заниматься спортом только в 18 лет, она быстро стала тренером и теперь готова бросить вызов сильнейшим атлетам мира на сложнейшей полосе препятствий, - пишет в социальных сетях глава города Сергей Волков.

Соперниками владимирской спортсменки станут не только сильнейшие российские атлеты, но и ниндзя-спортсмены из Германии, США, Австралии, Швейцарии, Италии и других стран. Противостоять им будут повзрослевшие герои «Суперниндзя. Дети».

Выпуск с участием Василисы выйдет в эфир 11 октября на канале СТС.