Из горящей квартиры в Коврове спасли кролика

скрин с видео ГУ МЧС России по Владимирской области

7 сентября в 9.42 в девятиэтажном доме на улице Маяковского в Коврове произошел пожар. На место сразу же выехали пожарно-спасательные подразделения.

Сотрудники МЧС проникли в горящую квартиру на третьем этаже и в одной из комнат нашли черного кролика. Они вынесли его из квартиры и передали хозяйке. Пожар был ликвидирован на площади 9 квадратных метров. Пострадавших нет.

Дознаватель МЧС России устанавливает причину и обстоятельства пожара.

Ликвидировали огонь 16 человек, было задействовано 7 единиц техники.