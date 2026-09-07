Жительница Гусь-Хрустального смогла вернуть деньги, украденные у нее мошенниками

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В Гусь-Хрустальном прокуратура помогла местной жительнице вернуть похищенные мошенниками деньги.

Было установлено, что в августе 2024 года женщина стала жертвой телефонных мошенников. Они сообщили ей, что злоумышленники получили доступ к её счетам, после чего убедили перевести на «безопасный» счёт все имеющиеся сбережения - более 1 миллиона рублей. Во время расследования уголовного дела были установлены личности владельцев банковских счетов, на которые поступили похищенные деньги, сообщает областная прокуратура.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с владельцев счетов суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Заявленные требования удовлетворены, в настоящее время женщине выплачено 800 тысяч рублей. В остальной части исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.