Во Владимире появятся несколько современных велодорожек

фото из социальных сетей Сергея Волкова

Во Владимире решили развивать велотранспортную сеть.

В этом году построили современную велодорожку по улице Пушкарской до Дворца детского и юношеского творчества. Уже заключены пять контрактов на строительство нового большого участка маршрута: от ДТЮ по улице Мира до пересечения с проспектом Строителей, далее по проспекту Строителей до пересечения с улицей Горького.

Кроме того, ремонтные работы пройдут в районе улицы Усти-на-Лабе, Большой Нижегородской и на улице Мира у Князь-Владимирского кладбища. Как отметил глава города Сергей Волков, это будут полноценные маршруты, при ремонте тротуаров сразу закладывают их уширение.

Финансирование идёт из областного и городского бюджетов. Все объекты проторгованы, контракты подписаны, а на трёх участках строители уже вышли на площадку. Срок сдачи всего комплекса работ — до ноября этого года.