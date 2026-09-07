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В ответ на обращение владимирцев Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству сообщило о том, что массовая гибель рыбы в Клязьме произошла из-за сточных вод "Владимирводоканала".

Напомним, что массовая гибель рыбы была зафиксирована 15 и 16 июня текущего года. Специалисты исследовали реку и насчитали 8538 штук погибшей рыбы, среди которых стерлядь, щука, лещ, судак, налим, подуст, густера, плотва, окунь, ерш, жерех, голавль, язь и синец.

Были взяты пробы воды в районе сброса "Владимирводоканала». Химический анализ показал превышение нормативов по загрязняющим веществам: аммоний-ион и азот аммонийный – в 10,4 раза, нитрит-ион – в 3,3 раза, фосфат-ион - в 10,5 раз, железо — в 5,2 раза.

Ущерб оценили в 12,5 миллиона рублей. Административный материал передан во Владимирскую природоохранную прокуратуру для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "загрязнение вод".