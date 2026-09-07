В августе во Владимире родилось 256 детей

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Во владимирском загсе подсчитали, сколько малышей появилось на свет в последний месяц лета. Всего в августе родилось 256 детей. Среди них 135 девочек и 119 мальчиков. При этом сразу в трех семьях на свет появились двойняшки!

Самыми распространенными мужскими именами в августе стали: Александр, Лев, Тимофей. Реже всего сыновей называли такими именами, как: Весемир, Гордей, Мирослав, Платон.

Если говорить об именах для девочек, то на пике популярности уже долгое время остаются имена: Василиса, Виктория, Екатерина, Мария. А вот среди редких - Аксиния, Артемида, Иустина, Мира.