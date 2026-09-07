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НовостиСпорт7 сентября 2026 8:12

Владимирское "Торпедо" проиграло дома команде "Луки-Энергия"

Единственный мяч хозяева сумели забить только с пенальти
Алексей СУХОВ
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Фото: Петр СОКОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Владимирское "Торпедо" в этом сезоне набрало неплохой ход. Команда впервые за долгое время находится в верхней части турнирной таблицы. радует глаз своей игрой. Так что домашней игры с командой из города Великие Луки "Луки-Энергия" во Владимире ждали.

Но, к сожалению, игра, состоявшаяся 6 сентября на Малой спортивной арене, принесла торпедовцам поражение. Впрочем, игра получилась боевой. В первом тайме команды не забили, и все события произошло во второй половине встречи. Сначала на 52-й минуте отличился защитник гостей Лев Ушахин. Но на 69-й минуте Константин Попов с пенальти сумел сравнять счет. К сожалению., радость длилась недолго. На 78-й минуте пенальти был уже назначен в ворота "Торпедо". И Иван Галанин установил итоговый счет - 1:2 в пользу гостей.

Впрочем, это поражение не изменило турнирной положение торпедовцев. Они прочно занимают 6-ю строчку в таблице, имея в активе 32 очка. Интересно, что следующий матч торпедовцы проведут 13 сентября в Муроме, против лидера турнира ФК "Муром".