За неделю с жителей Владимирской области сняли 8 зараженных клещей

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимирской области по-прежнему фиксируются случаи присасывания клещей. За минувшую неделю медицинская помощь понадобилась 99 людям, в том числе 23 детям. А в целом за "сезон" от клещей пострадали уже 2 537 человек, среди них 513 детей. зарегистрировано.

Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области еженедельно исследует клещей на заражённость возбудителями клещевых инфекций. За последнюю неделю было обнаружено 8 зараженных клещей. 7 были заражены боррелиозом и 1 - гранулоцитарным анаплазмозом человека, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Сдать клещей на проверку можно в лабораторию, которая находится на ул. Токарева, д.5. Время работы лаборатории для приёма клещей: Пн.-чт. 9.00-11.45 и 13.00-15.00, в пт. 9.00-11.45.