В Меленках прокуратура через суд пытается восстановить права троих детей

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Во Владимирской области прокуратура пытается восстановить права троих детей ставших заложниками ситуации, когда их родители и госорганы разбираются в суде, а дети страдают.

Вся эта история началась еще в 2018 году и тянется до сих пор. Восемь лет назад супруги, проживающие в Меленковском муниципальном округе, в связи с рождением второго ребенка получили материнский капитал в размере 466,6 тысячи рублей. Они потратили его на компенсацию затрат, понесенных на приобретение жилого дома. Вот только по закону они обязаны были оформить права общей долевой собственности на приобретенный дом на детей. Но родители этого не сделали.

А потом ситуация в семье стала ухудшаться. Да настолько, что в декабре 2025 года Меленковский районный суд лишил супругов родительских прав в отношении троих несовершеннолетних детей. Более того, из-за неуплаты алиментов местные судебные приставы наложили запрет на совершение регистрационных действий с приобретенным жилым домом. В итоге, прокуратура сейчас через суд требует отменить данный запрет, чтобы на детей все же смогли оформить право общей долевой собственности на объект недвижимости.