Суздаль вошел в десятку популярных городов для осеннего отдыха

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Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха в малых городах этой осенью. На первых местах оказались города у моря. Возглавляет список Алушта с 29% всех бронирований, далее следует Судак, а на третьем месте - Зеленоградск (18% и 10% бронирований соответственно).

В десятку городов входит и Суздаль, он расположился на седьмом месте. Обычно в него едут на два дня с ночевкой, при этом средняя стоимость ночи составляет 8457 рублей.

Надо отметить, что даже осенью Суздаль радует событийными мероприятиями. Например, с 11 сентября здесь стартует фестиваль воздухоплавания.