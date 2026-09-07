В Собинке молодой человек избил инвалида, вступившись за брата

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Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что в Собинке в суд направлено уголовное дело по факту драки, в результате которой пострадал инвалид. Обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью 26-летнего жителя города Лакинска.

По данным прокуратуры, сама история произошла в январе 2026 года, когда обвиняемый узнал о том, что его 19-летний брат конфликтует со сверстником. Он решил заступиться за брата и наказать обидчика. С этой целью он выследил последнего и избил. Он несколько раз ударил его по лицу с такой силы, что среди прочего врачи позднее диагностировали закрытый перелом нижней челюсти. При этом позднее выяснилось, что избитый молодой человек является инвалидом с детства.

В ходе расследования 26-летний житель Лакинска полностью признал свою вину. Теперь его судьба решит мировой суд. Обвиняемому грозит наказание вплоть до 3 лет лишения свободы. Также в интересах пострадавшего инвалида Собинская прокуратура подала гражданский иск о взыскании с обвиняемого морального вреда на сумму 300 тысяч рублей.