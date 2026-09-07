Муромская школа №7 открылась после масштабного ремонта

фото Министерства образования Владимирской области

1 сентября после масштабного капитального ремонта открылась школа №7 в Муроме. Ее проинспектировала министр образования региона Светлана Болтунова.

После модернизации школа превратилась в современный образовательный комплекс, созданный по самым высоким стандартам.

Инфраструктура школы была полностью обновлена: отремонтированы столовая, коридоры, спортивный зал и учебные классы.Появился «Мини-технопарк» с робоклассом, а также современные столярные и слесарные мастерские, при этом учебные кабинеты оснащены современным оборудованием.

- Именно так должна выглядеть современная школа. Курс на комплексное обновление образовательной инфраструктуры будет продолжен, - подчеркнула Болтунова.