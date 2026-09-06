Во Владимире освятили тактильную икону Казанской Божией Матери

Фото: Владимирская областная специализированная библиотека для слепых

Как сообщают Владимирская областная специализированная библиотека для слепых и Владимирская епархия, 3 сентября в Свято-Казанском храме Владимира состоялось освящение тактильной иконы Казанской Божией Матери.

Икону можно пощупать руками, также ее сопроводили тифлокомментарием, напечатанным шрифтом Брайля. Его авторами стали сотрудники и волонтер Владимирской областной специализированной библиотеки для слепых. Они отметили, что задача стояла особая: не только рассказать о физических параметрах иконы, но и передать ее символическое значение, чтобы человек получил определенные эмоции и испытал особые чувства.

Икона расположена недалеко от входа в храм на специальной наклонной подставке-пюпитре. Коллектив библиотеки за вклад в данный проект награжден грамотой Митрополита Владимирского и Суздальского Никандра.