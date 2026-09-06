Во Владимирской области на месте ДТП с электричкой открыто движение поездов

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Московская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», на месте ДТП на станции Бельково, где грузовая машина столкнулась с электричкой, открыто движение поездов. Сейчас составы курсируют только по одному пути перегона «Бельково-Киржач» в реверсивном режиме.

Тем временем, железнодорожники продолжают устранять последствия аварии. Ранее стало известно, что автомобили также начали движение через железнодорожный переезд, однако также в реверсивном режиме.

Железнодорожники продолжают работы по подъему на рельсы упавших вагонов электропоезда и восстановлению пострадавших коммуникаций и объектов пути.