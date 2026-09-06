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НовостиОбщество6 сентября 2026 10:25

В Коврове открылся благоустроенный сквер в стиле советской эпохи

Он появился в районе Красный Текстильщик
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Коврова

Фото: администрация города Коврова

Как сообщает администрация города Коврова, в городе оружейников 5 сентбря состоялось торжественное открытие нового общественного пространства, коим стал сквер на улице Комиссарова.

Главная изюминка этого места заключается в том, что в сквере воссоздан стиль парков советского времени, однако и более современные решения здесь также присутствуют. Глава города Ковроаа Сергей Сидорин отметил, что данный сквер объединит и старшее поколение и молодежь. Тут же Движение Первых провело у памятника Ленину вручение паспортов юным ковровчанам.

Сергей Сидорин отметил, что в дальнейших планах построить здесь «умную» спортивную площадку для детей, которую могут воздвигнуть в рамках программы Владимирской области «30 на 70», но вкладываться будут не простые жители, а бизнес, который уже имеет такое желание.