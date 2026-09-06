Во Владимире состоялся XII межнациональный фестиваль спорта

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На стадионе Центрального парка культуры и отдыха Владимира 5 сентября состоялся XII фестиваль национальных игр и забав «Россия дружбой народов сильна!». Его автором и организатором стал руководитель Владимирской общественной организации езидов «Месопотамия» Самвел Мстоян, который таким образом старается сохранять дружбу между народами, живущими во Владимирской области.

Несмотря на дождь, на стадионе собралось более сотни спортсменов из разных уголков Владимирской области — всего приехали 10 команд, в составе каждой из которых обязательно должны были быть представители трех любых народностей. Спортсмены состязались в таких видах спорта, как дартс, петанк, перетягивание каната, играли в домино, сдавали нормы ГТО, а самым зрелищным стали матчи по мини-футболу.

По итогам состязаний судьи определили победителей по каждому виду отдельно, а также тех, кто одержал полную победу в общекомандном зачете.

Безоговорочную победу одержала команда «Мещера» из Гусь-Хрустального округа, занявшая первые места также в состязаниях по дартсу, перетягиванию каната, домино и в сдаче норм ГТО. Всем победителям и призерам вручили грамоты, кубки и медали, а также ценные призы.