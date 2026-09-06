Владимирские заводы показали новейшую противопожарную технику

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, предприятия региона показали свои достижения на XVI Международном салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2026», который проводился с 3 по 5 сентября в Казани.

Так, Ковровский электромеханический завод представил на суд публики машину гуманитарного разминирования МРГ-4 и робототехнический комплекс пожаротушения «Ант-1000ПМ», а ковровский Завод имени В.А. Дегтярева показал комплекс «Нерехта».

О «Нерехте» мы уже писали ранее — этот робот имеет многофункциональную платформу, которая на этот раз получила новую модификацию от научно-производственного предприятия из Санкт—Петербурга «Сопот». Получился робот-пожарный, который может максимально близко подбираться к очагу пожара и тушить его с расстояния в 50 метров. Управляется «Нерехта» при помощи пульта, способного посылать сигналы на расстояние до одного километра.

В региональном главке МЧС отметили, что данная техника уже поступает на вооружение чрезвычайного ведомства и используется в реальной жизни.