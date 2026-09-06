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НовостиОбщество6 сентября 2026 6:12

Во Владимирской области прокуратура добилась ремонта многоквартирного дома

Люди из поселка Введенский не могли добиться проведения ремонта
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Прокуратура Владимирской области

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Петушинского округа провело проверку по обращению жителей поселка Введенский, обративших внимание на состояние их многоквартирного дома.

В ходе проверки установлено, что управляющая организация плохо содержит общедомовое имущество. В частности, имеются факты разрушения шахт вентиляции, отмостков и другого. Жильцы неоднократно обращались в УК, но меры не принимались.

По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с иском, потребовав от управляющей компании устранить нарушения. Суд это требование полностью удовлетворил, и сейчас УК начала работу по ремонту отмостки и вентиляционных шахт. Его проведение находится на контроле надзорного ведомства.