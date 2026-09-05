В Гороховце прокуратура взяла под контроль капремонт детского сада

Фото со страницы прокуратуры Владимирской области в MAX.

Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщает, что в Гороховце отделение ведомства взяло под контроль ход капитального ремонта детского сада №8. Работы на объекте ведет подрядчик ООО «УРОВЕНЬ+».

Контракт с фирмой был заключен на сумму свыше 47,8 млн рублей. По нему представители компании должны завершить все работы до конца ноября 2026 года. Собственного говоря, именно потому, что до конца срока осталось немного времени, прокурор района Филипп Арсентьев посетил строительную площадку и оценил ход выполнения работ.

На текущий момент общая строительная готовность объекта составляет 70%. Полностью завершен ремонт фундамента, отмостки, кровли. Продолжаются внутренние отделочные работы, монтаж систем отопления и водоснабжения, ведется утепление фасада. Прокурор обратил внимание подрядчика на необходимость строгого соблюдения графика производства работ. При этом важно, чтобы оперативность не повлияла на качество выполненных работ.