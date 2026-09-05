Из исторического здания в центре Александрова хотят сделать гостиницу и ресторан

Фото со страницы Анны Кузнецовой в ВК.

Глава Александровского муниципального округа Анна Кузнецова на своей странице в ВК рассказала, что местные власти провели инвестиционный час с потенциальными инвесторами в инфраструктуру города. В частности, на мероприятии обсудили будущее исторического здания на улице Советской, известной ранее как Ревтрибунал.

В александровском издании "Новый город Александров" уточнили, что инвестором выступает компания "Метагрупп". И она готова вложиться в реставрацию здания за сумму в чуть более 3,5 миллиона рублей. Анна Кузнецова рассказала, что группа реставраторов из московской компании представила на встрече проект восстановления здания. Также чиновница уточнила, что компания уже имеет опыт восстановления нескольких домов в Туле, Костроме и Владимире.

Специалисты осмотрели здание в центре Александрова. Концепция предусматривает размещение гостиницы на верхних этажах и ресторана внизу. При этом власти Александрова хотели бы, чтобы москвичи приняли участие в комплексном развитии прилегающей территории. Напомним, что в последние годы здание пустовало и находилось на балансе музея-заповедника "Александровская Слобода".