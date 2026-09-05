Во Владимирской области открыли еще один кадетский клас

Фото со страницы школы №10 города Гусь-Хрустальный в ВК.

Во Владимирской области с 1 сентября стало на еще один кадетский класс больше. Новый класс открыли в средней школе №10 города Гусь-Хрустальный. Причем для этой школы это уже четвертый кадетский класс.

Как сообщили в образовательном учреждении, это событие стало логическим продолжением многолетней традиции школы по воспитанию дисциплинированного, патриотически настроенного и физически развитого подрастающего поколения. Причем интерес к кадетству со слов руководства школы, проявляют сами учащиеся и родители.

Учебная программа кадетского класса включает в себя не только общеобразовательные дисциплины, но и дополнительные специализированные курсы. В настоящее время юные кадеты уже приступили к практическим занятиям: активно осваивают строевую подготовку, а также посещают уроки хореографии, направленные на формирование общей культуры и координации движений.