Во Владимире из-за плохой погоды перенесли "Кросс нации"

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Администрация города Владимира сообщает, что массовое легкоатлетическое соревнование "Кросс нации - 2026" перенесен на неопределенный срок.

Поводом для столь радикального решения стали вовсе не меры безопасности, а погода. Дело в том, что синоптики спрогнозировали на 5 сентября резкое похолодание и дождь на протяжении всего дня. Чиновники решили не рисковать здоровьем бегунов и отложили мероприятие до того момента, когда метеорологи дадут зеленый цвет.

Напомним, что "Кросс нации" должен был пройти в Загородном парке. Причем в соревнованиях должны были принять участие не только взрослые, но и дети. Взрослые должны были бежать дистанции длиной 4000 метров у женщин и 8000 метров у мужчин.