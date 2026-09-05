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НовостиОбщество5 сентября 2026 5:48

В Судогоде открыли первую модельную библиотеку

Торжественное открытие состоялось 4 сентября
Алексей СУХОВ
Фото Владимирской областной научной библиотеки.

Фото Владимирской областной научной библиотеки.

Правительство Владимирской области сообщает, что 4 сентября в Судогде торжественно открыли первую в городе модельную библиотеку. Ее появление стало возможно благодаря нацпроекту «Семья».

В прошлом году библиотеку капитально отремонтировали за счёт местного бюджета, на эти цели выделили 5 млн рублей. В этом году на создание современной модельной библиотеки было направлено еще около 8,5 млн рублей из федерального, регионального и местного бюджетов. В итоге появилась библиотека с космической тематикой. Концепция дизайна была связана с космосом. В библиотеке появились зал-трансформер, где установлено современное оборудование, удобная мебель, игровые зоны и предоставляются информационные услуги; инфо-холл; студия звукозаписи, где можно записать песню, подкаст, закадровый текст или создать любое другое звуковое оформление к видео; а также детская площадка самореализации, отдыха и развития.

Для пользователей и персонала приобретены 4 моноблока, ПК с отечественным ПО, планшеты, ноутбук, принтер МФУ, интерактивная панель, напольный информационный терминал, телевизор с медиаплеером, интерактивная песочница, интерактивный развивающий стол, мобильный телефон, очки виртуальной реальности, аудиооборудование и оборудование для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Но главное, что книжный фонд пополнился на 1,2 тысячи экземпляров.