Во Владимирской области колоссально выросло число звонков о ложном минировании

. Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Министерство региональной безопасности Владимирской области собрало данные о звонках на единый номер 112 за последнюю неделю и выяснило тенденции, которые связаны с жалобами жителей Владимирской области.

Общее количество звонков по единому номеру 112 достигло цифры в 13 тысяч 748 единиц, что на 3,1% меньше, чем неделей ранее. При этом первая неделя сентября запомнится резким скачком числа звонков с ложными сообщениями о минировании объектов. Их число выросло на 2400 процентов. Впрочем, в абсолютных цифрах все выглядит уже не так грозно. За неделю таких сообщений было всего 50. Но вообще-то это все равно очень часто, так как за каждым таким звонком следует выезд экстренных служб и эвакуаций людей.

Кроме того, стало больше звонков по системе ЭРА-ГЛОНАСС — 19 (+26,7%) и в категории «Детская шалость» — 82 (+24,2%), а также сообщений о БПЛА — 354 (+17,7%). А вот просто хулиганских вызовов стало меньше на 13,8 процента (181 звонок). Также снизилось количество обращений путём отправки коротких текстовых сообщений — 59 (-35,2%) и звонков по линии ЖКХ — 81 (-24,3%).