В Собинке студенту-практиканту выплатят компенсацию за отрезанную фалангу пальца

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Собинский городской суд рассмотрел исковое заявление межрайонного прокурора, в котором тот потребовал взыскать с организации компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей в пользу студента-практиканта.

Судом установлено, что молодой человек учится в колледже, и с марта 2026 года проходил в одной из местных организаций производственную практику. Так, 20 апреля во время работы на кривошипном механическом прессе студент получил травму — ему отрезало половину ногтевой фаланги третьего пальца на левой кисти. Эти повреждения эксперты признали легким вредом здоровью.

Суд учел степень тяжести вреда и неудобства, которые теперь испытывает парень. Кроме того, ему все еще необходимо проходить лечение и покупать лекарства.

С учетом всех обстоятельств суд полностью удовлетворил иск прокуратуры, взыскав с организации 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.