На Владимирскую область надвигается дождь с грозой

. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уже 5 сентября во Владимирской области заметно похолодает. Максимальная температура воздуха будет +14,+15 градусов. Также синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу, усиление ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Энергетики «Владимирэнерго» работают в режиме повышенной готовности. К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 43 бригады: 184 специалиста и 85 единиц спецтехники.

В филиале работает круглосуточный оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.