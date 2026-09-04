Во Владимире строительная компания скрыла от налоговой 3,5 миллиона рублей

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Следственный комитет завел уголовное дело о "сокрытии средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам".

По предварительным данным, в июне 2025 года из-за выявленной налоговой задолженности на четыре банковских счета коммерческой строительной фирмы были выставлены поручения на принудительное списание поступающих средств.

Зная об этом, руководство компании направляло контрагентам распорядительные письма об оплате выполненных работ через счета иных контрагентов, минуя счета организации, а также использовало для финансовых операций аффилированную компанию, проведя через счета иных фирм всего более 8 миллионов рублей. В результате от налоговых органов было сокрыто более 3,5 миллионов рублей, подлежащих взысканию в бюджет, сообщает региональный Следком.

Сейчас следователи устанавливают конкретные лица, реализовавшие схему по сокрытию денег.