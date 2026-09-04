В Гусь-Хрустальном обновляют вокзал к юбилею «Золотого кольца»

Фото: ОАО "РЖД"

Ранее мы сообщали, что глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов в июне текущего года заявил о начале работ по капитальному ремонту здания железнодорожного вокзала в городе хрусталя. Ремонт проводится в рамках трехстороннего соглашения между Правительством Владимирской области, мэрией Гусь-Хрустального и ОАО «РЖД».

В РЖД уточнили, что вокзал обновляется к 60-летию туристического маршрута «Золотое кольцо».

Предполагается, что здание сохранит исторический облик, а вот инженерные системы и сервисы претерпят изменения и станут более современными.

В рамках ремонта планируется восстановить фасад и элементы декора, включая историческую лепнину и капители, обновить кровлю и укрепить фундамент, а также заменить входы и оконные группы.

Помимо прочего планируется провести электромонтажные, сантехнические и инженерные работы, а на платформах и на привокзальной площади обновят покрытие. Подходы к вокзалу обещают сделать более удобными. Также будут смонтированы освещение и навигация.

Все работы предполагается закончить до конца 2027 года.