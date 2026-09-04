Во Владимире открылось первое инклюзивное кафе для людей с инвалидностью

скрин с видео из социальных сетей Сергея Волкова

3 сентября во Владимире (улица Мира, 94) открылось уникальное кафе "Лучик света". Особенность нового заведения в том, что работать в нем будут молодые люди с инвалидностью.

Это кафе - плод социального партнерства Ассоциации родителей детей-инвалидов «Свет», общественной организации «Равные возможности» и администрации города Владимира.

- Более 30 лет Любовь и Юрий Кац руководят АРДИ «Свет», превратив личную историю в масштабное движение помощи тысячам семей не только во Владимирской области, но и за ее пределами. Благодаря им и их окружению, созданы образовательные классы, созданы специальные учебные и тренировочные квартиры. А новое кафе — это логичное продолжение доброго дела, которое доказывает, что Владимир — это город равных возможностей. Каждый посетитель такого заведения помогает ломать стереотипы, - подчеркнул глава города Сергей Волков.