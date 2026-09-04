Во Владимирской области пройдет фестиваль народного творчества "Золотое кольцо"

фото со страницы Министерства культуры Владимирской области в ВК

С 6 по 11 сентября во Владимирской области состоится XV Международный фестиваль «Золотое кольцо».

За время проведения фестиваля (с 2011 года) в нём приняли участие около 120 творческих делегаций – это профессиональные и любительские художественные коллективы из стран Европы, Азии, Африки и регионов России. В этом году на фестиваль приедут представители Боснии и Герцеговины, Индонезии, Мексики, Таиланда, Турции и Беларуси – около 150 артистов.

7 сентября в 17.30 в Областном Дворце культуры и искусства состоится торжественное открытие фестиваля. В концерте-приветствии коллективы-участники представят самобытную музыкально-песенную, танцевальную и празднично-обрядовую культуру своих стран.

С 6 по 11 сентября в нашем регионе будет дано более 20 концертов. Во Владимире, Вязниках, Камешкове, Коврове, Кольчугино, Петушках и Юрьеве-Польском пройдут творческие встречи, вечера дружбы, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, исполнительскому мастерству и народному танцу.

Ярким завершением фестиваля станет гала-концерт 10 сентября.