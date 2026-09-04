Во Владимире состоялся рейд по борьбе с нелегальной уличной торговлей

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, 3 сентября на улицу Егорова выехали сотрудники мэрии при поддержке коллег из полиции и Управления Роспотребнадзора по Владимирской области. Главной целью рейда стала проверка и ликвидация точек незаконной уличной торговли.

На этот раз без нарушений не обошлось. На одного из продавцов был составлен административный протокол за осуществление торговли в неустановленном месте. Кроме того, участники рейда демонтировали одно нелегальное торговое место, располагавшееся у дома №60 «А» по улице Юбилейная.

Рейды по борьбе с нелегальной торговлей во Владимире продолжатся.