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НовостиОбщество4 сентября 2026 11:16

Во Владимире состоялся рейд по борьбе с нелегальной уличной торговлей

В мероприятии приняли участие полицейские, а также сотрудники мэрии и Роспотребнадзора
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, 3 сентября на улицу Егорова выехали сотрудники мэрии при поддержке коллег из полиции и Управления Роспотребнадзора по Владимирской области. Главной целью рейда стала проверка и ликвидация точек незаконной уличной торговли.

На этот раз без нарушений не обошлось. На одного из продавцов был составлен административный протокол за осуществление торговли в неустановленном месте. Кроме того, участники рейда демонтировали одно нелегальное торговое место, располагавшееся у дома №60 «А» по улице Юбилейная.

Рейды по борьбе с нелегальной торговлей во Владимире продолжатся.