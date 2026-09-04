Минздрав Владимирской области успокаивает пациентов поликлиники на Токарева

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В последнее время пациентам владимирской поликлиники на улице Токарева стали приходить уведомления на Госуслугах о смене места прикрепления. Это вызвало у владимирцев, относящихся к данному медучреждению, много вопросов. Тем более, что уже ходили слухи, что поликлинику после объединения с Областным клиническим центром экстренной медицинской помощи может ждать закрытия.

В итоге Минздрав Владимирской области вновь попытался успокоить горожан. По их словам уведомления вовсе не значат, что вместо того, чтобы ходить по адресу: улица Токарева, 3, они начнут ездить на улицу Горького, 5. В Минздраве заявляют, что все пациенты продолжат получать помощь в привычной поликлинике на Токарева.

"Изменения связаны с реорганизацией медицинских учреждений и сменой юридического статуса. Все ваши права на получение медицинской помощи сохраняются в полном объёме", - написано в релизе.

При этом в Минздраве продолжают уверять, что благодаря объединению медицинских учреждений, в поликлинике будет проведено обновление медицинского оборудования, а также планируется расширение перечня медицинских услуг. В перспективе здесь пройдет ремонт здания поликлиники, а там, может, вовсе будут открыты новые отделения.