Во Владимирской области из-за погоды объявлено экстренное предупреждение

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Главное управление МЧС России по Владимирской области объявило экстренное предупреждение на 5 сентября в связи с погодными условиями.

Как сообщает Владимирский центр по гидерометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 5 сентября ожидается переменная облачность без существенных осадков, а вот днем в регионе будет облачно и пойдут дожди, местами сильные. Ветер подует с юга со скоростью от 6 до 11 метров в секунду с порывами в отдельных районах до 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов по Цельсию, днем разогреется до значений от +14 до +19 градусов.

В МЧС просят жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными и в случае чрезвычайных ситуаций звонить по телефонам «101», «01» или «112».