Во Владимирской области появятся 6 новых пешеходных туристских маршрутов

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Ежегодно муниципальные образования региона получают из областного бюджета поддержку на создание пешеходных маршрутов. Деньги идут на благоустройство территории, создание систем туристской навигации и информирования туристов, санитарных зон, установку малых архитектурных форм и арт-объектов, установку освещения. Еще шесть маршрутов получат поддержку до конца года.

В городе стеклоделов появится пешеходный маршрут «Гусь-Хрустальный – хрустальное сердце Золотого кольца» (на этот проект выделено около 5,3 млн рублей), в городском округе Покров – «Историческая тропа» (около 5,3 млн рублей), в Суздале – пешеходный маршрут по Кабацкой горе (5,2 млн рублей), в Кольчугино – сказочный квест «Тайна самого вкусного чая» (около 5,3 млн рублей), в Коврове – турмаршрут «Елифан и зайцы» (4,6 млн рублей), в Суздальском районе – пешеходно-туристический маршрут от Боголюбского монастыря до железнодорожной станции посёлка Боголюбово (5 млн рублей).

По словам министра предпринимательства и туризма Владимирской области Юлии Бояркиной, для властей важно поддерживать и развивать туристическую инфраструктуру в муниципалитетах, которые вошли в состав легендарного турмаршрута "Золотое кольцо". Последнее, кстати, в следующем году будет отмечать 60-летие. В Правительстве уверены, что поддержка шести данных маршрутов сделают их не просто новыми точками притяжения, но и позволят увеличить турпоток в нашу область.