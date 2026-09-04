Суздаль стал самым дорогим городом Золотого кольца для однодневного отдыха

. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Геосервис 2ГИС и сервис бронирования отелей Отелло сравнили направления Золотого кольца России по средней стоимости одного дня путешествия. В расчёт вошли стоимость одной ночи проживания и двух приемов пищи в столовой, кафе или ресторане. Так, средняя стоимость однодневного отдыха составила 8,6 тысяч рублей.

Дешевле всего можно отдохнуть в Рыбинске — один день путешествия здесь обойдется в среднем в 6258 рублей. На втором месте среди бюджетных — Сергиев Посад, где один день отдыха стоит в среднем 7285 рублей, а на третьем — Иваново (7633 рубля).

А вот самым дорогим городом стал Суздаль. Ночевка и перекус здесь обойдутся в 16 763 рубля. Город уже давно стал местом притяжения московских туристов. А вот Владимир в этом рейтинге занимает четвертое место. Однодневное путешествие обойдется в 7694 рубля.