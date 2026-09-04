Врачи ОДКБ города Владимира спасли маленького малыша от опасной инфекции

Фото со страницы Минздрава Владимирской области в MAX.

Минздрав Владимирской области сообщает, что в отделении патологии недоношенных новорожденных неонатального центра Областной детской клинической больницы завершилась история лечения малыша с врождённой цитомегаловирусной инфекцией (ЦМВ). После длительного курса терапии ребёнок вернулся домой к родителям.

Врождённая ЦМВ-инфекция представляет собой серьёзное заболевание, способное поражать центральную нервную систему, органы кроветворения и внутренние органы ребёнка. Это очень серьёзное вирусное заболевание, требующее раннего выявления и своевременного лечения для предотвращения возможных осложнений. Комплексный подход к лечению включал: индивидуально подобранную терапию; регулярный мониторинг состояния; консультации профильных специалистов (невролога, инфекциониста, сурдолога, офтальмолога) и всестороннее обследование.

В Минздраве особенно отметили профессионализм медицинского коллектива ОДКБ, которые проявили "мастерство и преданность своему делу", а также хорошую оснащенность медучреждения.