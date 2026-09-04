В Киржаче директор предприятия задолжал зарплату 29 сотрудникам

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Киржача утвердило обвинительное заключение и направило в суд уголовное дело по факту невыплаты зарплаты более двух месяцев.

Проведенная прокурорская проверка установила, что руководитель организации, занимающейся производством деревянных плит, панелей, шпона и других материалов не выплатил 29 сотрудникам зарплату с июня по сентябрь 2024 года. Общая сумма задолженности составила более 2,5 миллионов рублей.

По версии следствия, директор предприятия имел возможность заплатить людям деньги, но проводил расчеты с другими организациями помимо счетов и кассы возглавляемой фирмы. При этом заказчикам он направлял письма, дабы те производили оплату выполненных работ через счета других контрагентов.

Деньги, которые получал таким образом руководитель, он тратил на другие нужды организации, которые не были связаны с выплатой зарплаты.

На автомобиль обвиняемого стоимостью 3,9 миллиона рублей наложен арест. Также суд удовлетворил требование прокурора о взыскании с директора в пользу работников всей причитающейся суммы.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Киржачский районный суд.