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НовостиОбщество4 сентября 2026 8:10

В Судогде прокуратура добилась погашения долгов по зарплате в 2 миллиона рублей

Для этого понадобилось уголовное дело
Алексей СУХОВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Владимирской области сообщает, что в Судогде благодаря их вмешательству погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 2 млн рублей.

Прокуратура узнала о проблеме после того, как в ведомство с жалобами на своего работодателя пришли 32 местных жителя. Они работали в одной из организаций на территории Судогодского муниципального округа. При этом, как выяснилось, трудовые отношения с работниками должным образом оформлены не были, а с января по март 2025 года заработная плата им не выплачивалась.

Прокуратура начала проверку по данным жалобам и выяснила, что проблемы реально существуют. После этого было заведено административное дело по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудового договора). Иск в суд помог решить проблему долгов по зарплате. После суда в пользу работников с предприятия была взыскана задолженность по заработной плате на сумму свыше 2 млн рублей.

Параллельно по материалам прокурорской проверки заведено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).